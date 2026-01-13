ΒΙΝΤΕΟ: «Δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΚ - Είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τη νίκη»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι τοποθετήσεις Ευάγγελου Ανδρέου για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ.
Στην επίσημη κάμερα της Ομόνοιας μίλησε ο Ευάγγελος Ανδρέου, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ. Παράλληλα ο νεαρός εξτρέμ μίλησε για το κλίμα στην ομάδα την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και το πως υποδέχτηκαν τον ίδιο στο πράσινο στρατόπεδο.
Δηλώσεις Ευάγγελου Ανδρέου ενόψει ΑΕΚ pic.twitter.com/HDhCrnKALE— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) January 13, 2026