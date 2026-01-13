Στα πιτς ο επιδραστικός Σεμέδο και τα σενάρια

Και δεν πρόκειται για όποιες κι όποιες περιπτώσεις, όταν μάλιστα και στο διάστημα που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και ιδιαίτερα κομβικές. Ο Γουίλι Σεμέδο λόγω μυϊκού προβλήματος θα λείψει για περίοδο δύο εβδομάδων ενώ ο Φαμπιάνο που τραυματίστηκε στον ώμο, ίσως δεν μπορέσει αύριο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (18:00), να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια. Για τον Βραζιλιάνο πορτιέρο άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο είναι στην πρίζα και αισιοδοξούν πως θα είναι πάλι ο «κέρβερος» της ομάδας. Όμως εάν και εφόσον δεν είναι σε θέση να παίξει, τότε θα ντεμπουτάρει ο Χαράλαμπος Κυριακίδης. Ως γνωστό ο Ουζόχο είναι στο Κόπα Άφρικα.

Σίγουρα η απουσία του Σεμέδο δεν περνάει απαρατήρητη αφού πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιδραστικό παίκτη με 15 γκολ και εφτά ασίστ στη μέχρι τώρα πορεία, σε Κύπρο και Ευρώπη. Και αυτόματα «γεννιούνται» σενάρια για ποιος θα καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης, στα τουλάχιστον δύο ματς που δεν θα παίξει. Αυτό με την ΑΕΚ στο κύπελλο και με την Ανόρθωση στο πρωτάθλημα (17/01). Θα κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη (25/01).

Το ένα σενάριο είναι να πάρει τη θέση του ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος τον αντικατέστησε κόντρα στην ΑΕΛ, με τον Ελλαδίτη όμως να μένει πίσω σε απόδοση. Το άλλο είναι να βρεθεί αριστερά ο Τάνκοβιτς όπως τον είχαμε «συνηθίσει» στην Πάφο και ένας εκ των Χατζηγιοβάνη ή Ευάγγελος Ανδρέου, να καλύψει το δεξί άκρο της γραμμής κρούσης.

Της... διαφοράς

Στο μεταγραφικό μέτωπο, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως θα γίνει μία κίνηση που θα αφορά τη μεσαία γραμμή. Ωστόσο δεν θα γίνει κίνηση απλά για να γίνει και η οποία θα είναι αριθμητική αλλά όχι ποιοτική. Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ θέλει παίκτη που να κάνει τη διαφορά και να ικανοποιεί τα «θέλω» του και που θα ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ. Να σημειωθεί πως μετά την αποχώρηση του Στεπίνσι, έχει αδειάσει θέση στον κατάλογο Α.