ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα πιτς ο επιδραστικός Σεμέδο και τα σενάρια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Στα πιτς ο επιδραστικός Σεμέδο και τα σενάρια

Το νικηφόρο πέρασμα από τη Λεμεσό κόντρα στην ΑΕΛ, άφησε και... πληγές στην Ομόνοια.

Και δεν πρόκειται για όποιες κι όποιες περιπτώσεις, όταν μάλιστα και στο διάστημα που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες και ιδιαίτερα κομβικές. Ο Γουίλι Σεμέδο λόγω μυϊκού προβλήματος θα λείψει για περίοδο δύο εβδομάδων ενώ ο Φαμπιάνο που τραυματίστηκε στον ώμο, ίσως δεν μπορέσει αύριο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (18:00), να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια. Για τον Βραζιλιάνο πορτιέρο άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο είναι στην πρίζα και αισιοδοξούν πως θα είναι πάλι ο «κέρβερος» της ομάδας. Όμως εάν και εφόσον δεν είναι σε θέση να παίξει, τότε θα ντεμπουτάρει ο Χαράλαμπος Κυριακίδης. Ως γνωστό ο Ουζόχο είναι στο Κόπα Άφρικα.

Σίγουρα η απουσία του Σεμέδο δεν περνάει απαρατήρητη αφού πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιδραστικό παίκτη με 15 γκολ και εφτά ασίστ στη μέχρι τώρα πορεία, σε Κύπρο και Ευρώπη. Και αυτόματα «γεννιούνται» σενάρια για ποιος θα καλύψει το αριστερό άκρο της επίθεσης, στα τουλάχιστον δύο ματς που δεν θα παίξει. Αυτό με την ΑΕΚ στο κύπελλο και με την Ανόρθωση στο πρωτάθλημα (17/01). Θα κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη (25/01).

Το ένα σενάριο είναι να πάρει τη θέση του ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος τον αντικατέστησε κόντρα στην ΑΕΛ, με τον Ελλαδίτη όμως να μένει πίσω σε απόδοση. Το άλλο είναι να βρεθεί αριστερά ο Τάνκοβιτς όπως τον είχαμε «συνηθίσει» στην Πάφο και ένας εκ των Χατζηγιοβάνη ή Ευάγγελος Ανδρέου, να καλύψει το δεξί άκρο της γραμμής κρούσης.

Της... διαφοράς

Στο μεταγραφικό μέτωπο, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως θα γίνει μία κίνηση που θα αφορά τη μεσαία γραμμή. Ωστόσο δεν θα γίνει κίνηση απλά για να γίνει και η οποία θα είναι αριθμητική αλλά όχι ποιοτική. Ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ θέλει παίκτη που να κάνει τη διαφορά και να ικανοποιεί τα «θέλω» του και που θα ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ. Να σημειωθεί πως μετά την αποχώρηση του Στεπίνσι, έχει αδειάσει θέση στον κατάλογο Α.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβερκούζεν: Αναβλήθηκε το ματς με το Αμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στον Άρη ο Χόνγκλα

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο απουσίες η αποστολή του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΚ - Είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τη νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη