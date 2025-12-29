Σίγουρος ο Κριστιάνο: «Θα φτάσω τα 1.000 γκολ αν δεν τραυματιστώ»

Με την γνωστή αυτοπεποίθηση που τον διακατέχει, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έθεσε ως δεδομένο ότι θα σπάσει το φράγμα των 1.000 γκολ στην καριέρα του, αν, όπως είπε, δεν έχει κάποιον τραυματισμό.

Το Σάββατο (27/12) ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 3-0 επί της Αλ Αχντούντ, δείχνοντας πως παραμένει ασταμάτητος ακόμη και στα 40 του χρόνια.

Με αυτά τα τέρματα, ο Ρονάλντο έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο 2025 και ανέβασε τον συνολικό αριθμό της καριέρας του στα 956, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο το όνειρό του να ξεπεράσει τα 1.000 γκολ.

Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του ως κορυφαίος παίκτης της Μέσης Ανατολής στα Globe Soccer Awards, ο «CR7» εξέφρασε την αυτοπεποίθησή του ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το σπουδαίο milestone, εφόσον παραμείνει υγιής.

«Ο στόχος μου παραμένει να σκοράρω, να κατακτώ τίτλους και να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου για νέες επιτυχίες. Αν αποφύγω τραυματισμούς, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω τα 1.000 γκολ», δήλωσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

