«Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο - Ανακοινώνεται ο Τετέ»

Τα δημοσιεύματα απ' τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφορικά με το δεδομένο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ματέους Τετέ διαδέχονται το ένα το άλλο τις τελευταίες ώρες.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να διεμήνυσε με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε διαδικασία συζήτησης για τη παραχώρηση του 25χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού, ακόμα κι αν αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει να... πιέζει για τη μεταγραφή του.

Μετά την αρνητική απάντηση, ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αναδιαμόρφωσε την προσφορά του και κατέθεσε νέο μοντέλο συμφωνίας, που αφορά δανεισμό με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οριστική παραμονή του Τετέ θα εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν προβλεφθεί στο συμβόλαιο. Εφόσον οι όροι αυτοί εκπληρωθούν, η Γκρέμιο θα υποχρεωθεί αυτόματα να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας και από το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα πρόταση.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες των φιλάθλων της Γκρέμιο, για θετική κατάληξη τις επόμενες ημέρες.

Athletiko