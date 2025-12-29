ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο - Ανακοινώνεται ο Τετέ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρόταση της Γκρέμιο - Ανακοινώνεται ο Τετέ»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός έκανε αποδεκτή την πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ.

Τα δημοσιεύματα απ' τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφορικά με το δεδομένο ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ματέους Τετέ διαδέχονται το ένα το άλλο τις τελευταίες ώρες.  

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να διεμήνυσε με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε διαδικασία συζήτησης για τη παραχώρηση του 25χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού, ακόμα κι αν αυτή περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει να... πιέζει για τη μεταγραφή του.

Μετά την αρνητική απάντηση, ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αναδιαμόρφωσε την προσφορά του και κατέθεσε νέο μοντέλο συμφωνίας, που αφορά δανεισμό με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η οριστική παραμονή του Τετέ θα εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν προβλεφθεί στο συμβόλαιο. Εφόσον οι όροι αυτοί εκπληρωθούν, η Γκρέμιο θα υποχρεωθεί αυτόματα να αποκτήσει τα δικαιώματα του 25χρονου μεσοεπιθετικού, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της ομάδας και από το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπόρτερ Ζαν Λέμες από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός απάντησε θετικά στη νέα πρόταση.

Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026. Αυτή τη στιγμή απομένουν μόνο γραφειοκρατικές λεπτομέρειες για την επίσημη ανακοίνωση, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες των φιλάθλων της Γκρέμιο, για θετική κατάληξη τις επόμενες ημέρες.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρκόσκι και επίσημα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρώτο χειμερινό «χτύπημα» για την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Fan Day με ψυχή και μήνυμα σωτηρίας από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη