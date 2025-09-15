Ξεκάθαρα πράγματα για Λοΐζου και όσο γίνεται πιο σύντομα

Είναι αλήθεια πως στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας μονοπωλεί το μέλλον του Λοΐζου Λοΐζου. Παρόλο που έπρεπε να ήταν το αγωνιστικό και το γεγονός πως κατάφερε να πετύχει την πρώτη της νίκη με τριάρα επί του Ακρίτα, εν τη απουσία του 22χρονου ακραίου επιθετικού.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ουσιαστικά ανέφερε στις τοποθετήσεις του πως στο μυαλό του έχει το εξωτερικό και τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ, από την οποία υπάρχει πρόταση. Ο Νορβηγός τεχνικός πήρε θέση και σημείωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί θέλει να πάει σε μία τέτοια ομάδα και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι και το πιο ασφαλές.

Το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα. Γιατί όσο συντηρείται, κάνει κακό σε όλους. Είτε η Ομόνοια θα αποδεχθεί την πρόταση, βάζοντας ρευστό στα ταμεία της είτε θα επιλέξει να μην τη δεχθεί. Το δεδομένο είναι πως οι σχέσεις Λοΐζου και Ομόνοιας, περνούν πάλι από χίλια μύρια κύματα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, έφερε ικανοποίηση το γεγονός ότι οι νεοφερμένοι Μαέ και Χατζηγιοβάνης βρήκαν δίχτυα. Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει αφού την Τετάρτη θα παίξει με την ΑΕΚ, στον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας.