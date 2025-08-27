ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποστολή της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αποστολή της Ομόνοιας

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό (28/8) με την Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ

Η ενημέρωση της Ομόνοιας:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (28/08, 19:00) αγώνα απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Λοΐζου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ντομπάρει τον κόσμο της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαθητές από το Ριζοκάρπασο στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη στα 25 εκατ.

Ελλάδα

|

Category image

Θύρα 7 Πάφου: «Κόσμος της Πάφου έβριζε τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητη πάσα από τον Νίκολα Γιόκιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επαγγελματίας άλλος ένας ΑΠΟΕΛίστας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Την πρόκριση εμείς ή εμείς!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Κύπρος και Ελλάδα στη μάχη του EuroBasket με πληθώρα επιλογών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα (πολύ) κακό βράδυ...

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ λόγω… αχινού ο Μιχαΐλοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πήρε παίκτη από την ΑΕΛ η Ομόνοια 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη