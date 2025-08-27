Η αποστολή της Ομόνοιας

Η ενημέρωση της Ομόνοιας:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού (28/08, 19:00) αγώνα απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Λοΐζου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ, θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.