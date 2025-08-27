ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Προσπάθησαν να ξεγελάσουν τον Μανέ στον Ολυμπιακό - Λυπηρό να το ρίχνουν στις ιατρικές εξετάσεις»

Ο αθλητικός διευθυντής της Μιάλμπι τοποθετήθηκε για το ναυάγιο της μεταγραφής του Μανέ στον Ολυμπιακό.

Ο Αμπντουλί Μανέ βρέθηκε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με τη συμφωνία ωστόσο να ναυαγεί. Από πλευράς Πειραιωτών, έγινε λόγος για πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη, με τον ίδιο να λέει πως υπήρξε θέμα με το συμβόλαιό του.

Θέση για όσα συνέβησαν πήρε και ο αθλητικός διευθυντής της Μιάλμπι, ο οποίος υποστήριξε πως ο ποδοσφαιριστής είναι «100% υγιής».

Συγκεκριμένα, ο Χάσε Λάρσον ανέφερε στην Aftonbladet πως «είναι εντελώς υγιής, στον Ολυμπιακό προσπαθούν να σώσουν τα προσχήματα. Μάλλον κάτι έγινε με το συμβόλαιό του, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Είναι στον δρόμο της επιστροφής τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αλλά μίλησα μαζί του το συντομότερο, προσπάθησαν να τον ξεγελάσουν για να υπογράψει.

Πάνω απ' όλα είναι λυπηρό να το ρίχνουν στις ιατρικές εξετάσεις. Είναι 100% υγιής, με κάθε τρόπο. Κάνουμε τεστ συνεχώς. Το να διαδίδεις κάτι τέτοιο είναι λυπηρό και θα μπορούσε να του κάνει ζημιά αναφορικά με άλλες ομάδες.Όταν μιλήσαμε μου φάνηκε εντάξει, λογικά θα τον επαναφέρουμε».

