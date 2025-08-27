Ο Γκαρνάτσο έτοιμος για Τσέλσι!

Το... μπαμ με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο φαίνεται πως κάνει η Τσέλσι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δέχεται την πρόταση της ομάδας του Λονδίνου. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρισκόταν εκτός πλάνων του Αμορίν και αποχωρεί από τους «κόκκινους διαβόλους»

Σύμφωνα λοιπόν με τον Fabrizio Romano, η πρόταση των Πρωταθλητών Κόσμου αγγίζει τα 35-40 εκατομμύρια λίρες. Μια πρόταση που δεν πρόκειται να αρνηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεταγραφή μοιάζει σίγουρη και τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει.

Το μοναδικό που περιμένουμε πλέον, είναι το επίσημο «Here We Go»!

england365.gr