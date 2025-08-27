Ο Γκαρνάτσο έτοιμος για Τσέλσι!
Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στην Τσέλσι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δέχτεται την προσοφορά των «μπλε» και τον Αργεντινό να μετακομίζει στο Λονδίνο. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano!
Το... μπαμ με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο φαίνεται πως κάνει η Τσέλσι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δέχεται την πρόταση της ομάδας του Λονδίνου. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρισκόταν εκτός πλάνων του Αμορίν και αποχωρεί από τους «κόκκινους διαβόλους»
Σύμφωνα λοιπόν με τον Fabrizio Romano, η πρόταση των Πρωταθλητών Κόσμου αγγίζει τα 35-40 εκατομμύρια λίρες. Μια πρόταση που δεν πρόκειται να αρνηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεταγραφή μοιάζει σίγουρη και τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει.
Το μοναδικό που περιμένουμε πλέον, είναι το επίσημο «Here We Go»!
