Ιδιάκεθ: «Η αποβολή έκανε δύσκολα τα πράγματα»

«Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για να μην πάρουμε την πρόκριση. Όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 μπορούσαμε να σκοράρουμε. Η αποβολή έκανε δύσκολα τα πράγματα και ήρθε το γκολ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Στοπ ημίχρονο μιλήσαμε, χάσαμε άλλη μια ευκαιρία και μετά το δεύτερο γκολ υπέφεραν οι παίκτες που ήταν στο γήπεδο».

«Είναι σημαντικό που θα παίξει η ομάδα στο Conference League αλλά χάθηκε η ευκαιρία να παίξουμε στο Europa League. Είμαστε απογοητευμένοι».