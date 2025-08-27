Μαέ: «Τίτλους με την Ομόνοια, είμαι έτοιμος!»

Διαβάστε όσα είπε ο Βελγομαροκινός φορ στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV:

Ράιαν, καλωσόρισες στην Ομόνοια. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα σου. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πως νιώθεις;

Νιώθω πολύ καλά, πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Κύπρο. Σε μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι την μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω όλους, τους συμπαίκτες μου και ευελπιστώ σε μία καλή σεζόν.

Μίλησες με κάποιον πριν αποφασίσεις να έρθεις εδώ;

Μίλησα με πολύ κόσμο μέσα στην ομάδα. Μίλησα με τον πρόεδρο, μίλησα με τον προπονητή, μίλησα με τον διευθυντή και το πρότζεκτ και οι φιλοδοξίες που υπάρχουν εδώ είναι εξαιρετικά. Γι’ αυτό αποφάσισα να έρθω εδώ.

Όταν πρωτοάκουσες για το ενδιαφέρον της Ομόνοιας ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη

Πάντα είχα θετική άποψη για την Ομόνοια. Θύμαμαι όταν αγωνιζόμουν εδώ οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί. Έχουν τους περισσότερους οπαδούς στην Κύπρο και επίσης το πρότζεκτ, η ομάδα, ο σύλλογος, η ιστορία, ήταν πάντα ένα πολύ μεγάλο κλαμπ και όταν έμαθα για το ενδιαφέρον χάρηκα πολύ. Είμασταν σε επαφές εδώ και μήνες. Όπως είπα μίλησα με όλους και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ.

Οι προσωπικοί σου στόχοι από δω και μπρος; Τι θέλεις να πετύχεις;

Φυσικά θέλω να φτάσουμε σε κατακτήσεις τίτλων. Θεωρώ ότι θα ανταγωνιστούμε για τον τίτλο φέτος και θέλουμε να τον κερδίσουμε. Ευελπιστώ και σε θετικό αποτέλεσμα αύριο ώστε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να πάμε μακριά στη διοργάνωση. Προσωπικά θέλω να βοηθήσω την ομάδα, να επιστρέψω στο σκοράρισμα, να μοιράζω ασίστ να συνεισφέρω στις επιτυχίες της ομάδας και για αυτό είμαι εδώ.

Η αγωνιστική σου κατάσταση πως είναι;

Το επίπεδο της αγωνιστικής μου κατάστασης είναι καλό. Από τον Γενάρη-Φεβράρη διατηρούμαι σε καλή κατάσταση. Έκανα και προετοιμασία στην Στόουκ και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω.

Το μήνυμα σου στον κόσμο της Ομόνοιας;

Θέλω μόνο να τους πω πως είμαι εδώ. Ο Ράιαν Μαέ έφτασε και είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα για τον κόσμο ο οποίος είναι καταπληκτικός και ξέρω πως στηρίζουν πολύ την ομάδα, κι αυτό είναι που χρειάζεται η ομάδα. Είμαι εδώ και είμαι χαρούμενος.