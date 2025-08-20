ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

Χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα ο Kαρσέδο - «Tο καλύτερο δώρο που είχα ποτέ»

Πανευτυχής ο Ισπανός τεχνικός της Πάφος FC.

Δεν μπορούσε να μην ήταν ικανοποιημένος ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο που στα 52α γενέθλιά του, πήρε ένα σπουδαίο δώρο από τους παίκτες του.

Ο Ισπανός χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα στο Βελιγράδι που βρήκε την ομάδα του να πανηγυρίζει σπουδαίο διπλό με 1-2.

«Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Ξέραμε ότι μετά το προβάδισμα μας θα προσπαθούσαν να σκοράρουν. Είχαν καλές ευκαιρίες όμως όπως είπα πριν το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο».

Στάθηκε στην αμυντική λειτουργία λέγοντας πως: «Ήταν βάση σχεδίου και μας βγήκε. Διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι, βάλαμε δύσκολα στον αντίπαλο, βοήθησε το γρήγορο γκολ που πετύχαμε. Θέλαμε ο αντίπαλος να νιώσει άβολα».

Όσο για τη νίκη στα γενέθλιά του, απάντησε: «Ήξεραν ότι για μένα σήμερα είναι μία ειδική μέρα, όπως και για τους ίδιους, την ομάδα, τον κόσμο. Eίναι το καλύτερο δώρο που είχα ποτέ. Αύριο έχουμε ρεπό και από Πέμπτη θα εστιάσουμε στον επαναληπτικό. Ευχαριστώ στον κόσμο μας για τη στήριξη».

 

