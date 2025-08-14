Φανέλα βασικού μπροστά στο πράσινο κοινό για τον Έιτινγκ - Η ενδεκάδα του Μπεργκ

Σε μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα με τον οποίο παρουσιάστηκε στα τρία προηγούμενα προκριματικά παιχνίδια προχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ. Και αφορά νεοφερμένο παίκτη, με τον Κάρελ Έιτινγκ να αποτελεί το νέο πρόσωπο, παίρνοντας τη θέση του Μάριτς στο αρχικό σχήμα.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Έιτινγκ, Κούσουλος, Εβάντρο, Λοΐζου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Στεπίνσκι, Μάριτς, Χατζηγιοβάνης, Μουσιαλόφσκι, Σίμιτς, Χαμάς, Nεοφύτου, Εράκοβιτς, Κωνσταντινίδης.