Με έναν γνώριμο έπιασε ντουζίνα η ΑΕΛ

Αιφνιδίασε η απόκτηση του Νταβόρ Ζντραφκόφσκι από την ΑΕΛ. Ένας παίκτης που ξέρει καλά τι σημαίνει ΑΕΛ αφού έπαιξε στους γαλαζοκίτρινους για μία εξαετία (2017-2023).

Ένας γνώριμος αποτελεί λοιπόν το 12ο φετινό απόκτημα της ΑΕΛ και ακόμη υπάρχει δρόμος αφού στα σχέδια είναι και η απόκτηση επιθετικού.

Έχουμε και λέμε λοιπόν: Τζούλιους Σόκε, Μπασέλ Ζράντι, Μόργκαν Φεριέρ, Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μπογκντάν, Στεφάν Κέλερ, Σέρχιο Κονσεϊσάο, Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς, Φερνάντο Φορεστιέρι και οι Κύπριοι Χρίστος Γουίλερ και Ανδρέας Κεραυνός.