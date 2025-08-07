Ομόνοια: Πληροφορίες προσέλευσης στην «Dalga Arena»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια παραθέτει μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της πληροφορίες για τους φιλάθλους της που θα βρεθούν απόψε στην «Dalga Arena» για τον αγώνα με την Αράζ για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Conference League.
Αναλυτικά...
Άνοιγμα Εισόδων: 18:00
Η είσοδος θα γίνεται από τη θύρα 8.
Κατά την είσοδο θα υπάρχει:
- σωματικός έλεγχος
- έλεγχος εισιτηρίου
Για πληροφορίες/απορίες για τα εισιτήρια καλέστε στο +35799241948 σε whatsapp ή viber.