Μπεργκ: «Έχουμε την ευκαιρία για το Champions League αν είμαστε αρκετά καλοί - Είναι συναρπαστικό»

Συνέντευξη στο Nettavisen(Νορβηγικό κανάλι) παρέθεσε ο τεχνικός της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ, με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στα όσα είπε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους πανηγυρισμούς αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και για τον στόχο που έθεσε η ομάδα να βρίσκεται στο Champions League της ερχόμενης ποδοσφαιρικής σεζόν.

Δείτε αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του τίτλου: «Είναι κορυφαίο και ήμασταν σταθερά καλοί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχει λίγο περισσότερο συναίσθημα απ’ ό,τι στη Νορβηγία, ναι. Ήταν τρελό ακόμη και πριν από τον αγώνα. Πανηγύριζαν λες και είχαμε ήδη κερδίσει πριν καν αρχίσει το παιχνίδι, οπότε ευτυχώς νικήσαμε κιόλας. Φυσικά το γήπεδο ήταν γεμάτο, υπήρχαν πυροτεχνήματα και χάος, ενώ μετά τον αγώνα ο κόσμος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν εντελώς τρελό».

Για τον επόμενο στόχο, του Champions League: «Φυσικά είναι στόχος μας να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε εκεί και να δούμε αν είναι δυνατόν να μπούμε. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία να προκριθούμε αν είμαστε αρκετά καλοί. Είναι συναρπαστικό».