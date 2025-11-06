«Από τα δυνατά μου σημεία το σουτ από απόσταση»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Ζοάο Ταβάρες παρέλαβε από τον ΠΑΣΠ το βραβείο Stoiximan Top Goal της 7ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκωσίας, κατά τη βράβευση του, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλαθλους που ψήφισαν το γκολ μου. Είμαι χαρούμενος και θέλω να αφιερώσω το βραβείο στους συμπαίκτες και τους προπονητές του Ολυμπιακού».

Δεν είναι το μοναδικό γκολ που σημειώνεις από απόσταση. Σου αρέσει να σουτάρεις από απόσταση; «Ναι μου αρέσει να σουτάρω από απόσταση, είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Είναι κάτι που το κάνω όταν έχω την ευκαιρία και ελπίζω να σκοράρω κι άλλα παρόμοια γκολ μέσα στη σεζόν».

 

