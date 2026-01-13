Ο αφανής ήρωας του Απόλλωνα λέγεται Κουν

Για ακόμη μία φορά, ο Κουν αποδείχθηκε καθοριστικός για τον Απόλλωνα, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη νίκη επί της ΕΝΠ.

Δεν ήταν ο όγκος των επεμβάσεων του που ξεχώρισε, αλλά η σημασία και ο βαθμός δυσκολίας της απόκρουσης στο 55ο λεπτό. Σε ένα χρονικό σημείο όπου οι Λεμεσιανοί αδυνατούσαν να βρουν δεύτερο γκολ για να «κλειδώσουν» το παιχνίδι, ο Γερμανός πορτιέρε είπε ένα μεγάλο «όχι» στην εξ επαφής κεφαλιά του Χαραλάμπους, μια επέμβαση που όπως αποδείχθηκε, ίσως να ήταν αυτή που χάρισε το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του.

Αν ρίξει κανείς μια προσεκτική ματιά στα φετινά παιχνίδια των κυανολεύκων, θα διαπιστώσει πως ο μοναδικός παίκτης με σταθερή και ταυτόχρονα ανοδική πορεία είναι ο 33χρονος Γερμανός. Σε οκτώ αγώνες στους οποίους υπερασπίστηκε την εστία του Απόλλωνα, κράτησε πέντε φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ σε αυτά τα παιχνίδια η ομάδα της Λεμεσού γνώρισε μόλις μία ήττα.