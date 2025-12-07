Επανεμφάνιση Αμπάνια μετά από δέκα μήνες και χειροκρότημα από τον κόσμο

Μεγάλη και σημαντική μέρα η σημερινή για τον Αμπάνια, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα μετά από περίπου δέκα μήνες, στο ματς απέναντι στον Άρη!

Συγκεκριμένα, ο Γκανέζος μέσος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 68' στη θέση του Σατσιά. Τελευταία συμμετοχή του Αμπάνια ήταν στην 20/02//2025 όταν και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι απέναντι στην Τσέλιε.

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ επεφύλαξαν θερμό χειροκρότημα στον ποδοσφαιριστή.