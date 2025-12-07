Σχεδόν πέντε χρόνια μετά!

Γερές βάσεις για να πάρει το τρίποντο σε βάρος της Ομόνοιας Αραδίππου μόλις στο 18’ έβαλε η ΑΕΛ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σινγκ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Η προηγούμενη φορά που ο 28χρονος πέτυχε δύο τέρματα σε ένα παιχνίδι ήταν πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα το είχε κάνει στις 5 Μαρτίου 2021 για λογαριασμό της Πάκος Φερέιρα σε παιχνίδι με την Νασιονάλ (2-1).

Σε άλλες δυο περιπτώσεις πέτυχε πέραν του ενός τέρματος, τη σεζόν 2015-16 όταν αγωνιζόταν στη Σουηδία με τη Superettan. Μάλιστα και τα δύο παιχνίδια ήταν κόντρα στην Ängelholms FF. Στο ένα παιχνίδι πέτυχε χατ τρικ.