ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Άργησε αλλά πήρε μπρος ο Κούτσακος - Έκτο «σερβίρισμα» από... ποιον άλλο;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Άργησε αλλά πήρε μπρος ο Κούτσακος - Έκτο «σερβίρισμα» από... ποιον άλλο;

Εξαιρετική κεφαλιά από τον άσο του ΑΠΟΕΛ.

Μπορεί ο Νικόλας Κούτσακος να άργησε φέτος να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρωτάθλημα, όμως σκοράρει σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα!

Ο 22χροονο επιθετικός έβαλε σε θέση οδηγού τον ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Άρη με εξαιρετική κεφαλιά μέσα από την περιοχή, ενώ - θυμίζουμε - ήταν ο παίτκης που ισφάρισε για λογαριασμο των γαλαζοκιτρίνων απέναντιι στην Ανόρθωση.

Την ασίστ έβγαλε ποιος άλλος από τον Σταφυλίδη, ο οποίος έκανε σέντρα από αρισττερά στη μεγάλη περιοχή την οποία δεν άφησε ανεκμετάλευση ο Κύπριος άσος. Αυτή ήταν η έκτη ασίστ για τον ελλαδίτη.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΑΕΛ

|

Category image

«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Fair play από τον Κετσπάγια, φώναξε τους παίκτες να βγάλουν την μπάλα εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρέμβαση Πρόδρομου Πετρίδη: «Δεν κρυβόμαστε, δουλεύουμε για τις λύσεις»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Σεβίλλης η Βαλένθια και τσίμπησε πολύτιμο βαθμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έδρασαν Κούτσακος και Ντράζιτς για το τρίποντο του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αρ.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το «Α. Παπαδόπουλος» η ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μίλησε» η φανέλα, ο ΑΠΟΕΛ πάτησε γκάζι απέναντι στον Άρη και φώναξε παρών!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επανεμφάνιση Αμπάνια μετά από δέκα μήνες και χειροκρότημα από τον κόσμο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ψαλίδι Κωστούλα, γκολ Ρουτέρα και βαθμός στο 91' για την Μπράιτον κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη