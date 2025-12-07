ΒΙΝΤΕΟ: Άργησε αλλά πήρε μπρος ο Κούτσακος - Έκτο «σερβίρισμα» από... ποιον άλλο;

Μπορεί ο Νικόλας Κούτσακος να άργησε φέτος να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρωτάθλημα, όμως σκοράρει σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα!

Ο 22χροονο επιθετικός έβαλε σε θέση οδηγού τον ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Άρη με εξαιρετική κεφαλιά μέσα από την περιοχή, ενώ - θυμίζουμε - ήταν ο παίτκης που ισφάρισε για λογαριασμο των γαλαζοκιτρίνων απέναντιι στην Ανόρθωση.

Την ασίστ έβγαλε ποιος άλλος από τον Σταφυλίδη, ο οποίος έκανε σέντρα από αρισττερά στη μεγάλη περιοχή την οποία δεν άφησε ανεκμετάλευση ο Κύπριος άσος. Αυτή ήταν η έκτη ασίστ για τον ελλαδίτη.