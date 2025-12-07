Ποιος θα πάρει την πέμπτη;

Σήμερα (19:00) οι δυο τους θα βρεθούν αντίπαλοι για 11η φορά και θα κυνηγήσουν την πέμπτη τους επιτυχία ο ένας σε βάρος του άλλου. Σε όλες ο Γεωργιανός ήταν στον πάγκο της Ανόρθωσης, ενώ ο Κύπριος τεχνικός ήταν σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Οι πρώτες τους αναμετρήσεις ήταν σε παιχνίδια Απόλλωνα και Ανόρθωση, με τον Αυγουστή να κερδίζει και τα δύο, ενώ μετρά άλλες δύο νίκες με ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Τέσσερις φορές ο Κετσπάγια νίκησε τον Αυγουστή όταν αυτός ήταν στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Δυο από τα ματς τους έληξαν στην ισοπαλία.

Σ.Σ.