Θέλεις απόκρουση σε πέναλτι; Ταλιχμανίδης είναι για σένα!

Περισσότερα από 13 χρόνια έχουν περάσει από την εποχή που ο Ματίας Ντεγκρά έγραψε ιστορία αποκρούοντας επτά πέναλτι τη σεζόν 2011–12 με την ΑΕΛ (σε όλες τις διοργανώσεις), επίδοση που παραμένει αξεπέραστη στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Φέτος, ο Χρίστος Ταλιχμανίδης δείχνει αποφασισμένος να τη σπάσει. Ο 24χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει ήδη αποκρούσει τρία πέναλτι σε δέκα αγώνες πρωταθλήματος, δείχνοντας εντυπωσιακή ψυχραιμία και συγκέντρωση.

Οι αποκρούσεις του χαρίζουν βαθμούς και κρατούν τον Ολυμπιακό «ζωντανό», με τον Έλληνα πορτιέρο να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και ψύχραιμους τερματοφύλακες του φετινού μαραθωνίου.

Το πιο τρελλό όμως σε αυτό το στατιστικό;

Είναι πως οι δύο από τις τρεις επεμβάσεις του από τα 11 βήματα ήρθαν στο τελευταίο λεπτό των αγώνων. Απέναντι στην Ανόρθωση τη δεύτερη αγωνιστική και απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου την ένατη.

Αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, δεν αποκλείεται να γράψει το όνομά του δίπλα ή και πάνω από τον Ντεγκρά στην ιστορία!