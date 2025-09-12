Υπάρχει μουρμούρα, όμως...

Όπως συμβαίνει πάντα όταν μια ομάδα ξεκινά «στραβά», η μουρμούρα και η αμφισβήτηση κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως από τον κόσμο του συλλόγου, που φέτος περίμενε πολύ περισσότερα.

Οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και ο πήχης έχει μπει ψηλά. Αυτό καθιστά απόλυτα κατανοητή την ένταση και την πίεση που υπάρχει, ειδικά από τη στιγμή που οι προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί από το ίδιο το κλαμπ, με τις κινήσεις ενίσχυσης και τη φιλοδοξία για επιστροφή στην κορυφή.

Το προσεχές παιχνίδι απέναντι στην Πάφο αποκτά πλέον χαρακτήρα «τελικού», όμως αν δεν έρθει το επιθυμητό αποτελεσμά, δεν τελειώνει τίποτα! Μπόρει ο Απόλλωνας να είναι με την πλάτη στον τοίχο (βαθμολογικά) και να χρειάζεται πάση θυσία ένα θετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο για τη βαθμολογική του ανάκαμψη, αλλά κυρίως για να «ηρεμήσει» το κλίμα...

Όμως αν το συγκρότημα του Αυγούστη δεν καταφέρει να πάρει βαθμό η βαθμούς, αυτή η ήττα ίσως είναι η μόνη που μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω του αντιπάλου. Η μουρμούρα πάντα θα υπάρχει και τις περισσοτερές φορές δικαιολογημένα, όπως και τώρα. Άλλα η πίεση από αυτή είναι πασιφανές πως επηρεάζει μόνο αρνητικά και τον προπονήτη αλλά και τους ποδοσφαιριστές!

Α.Β.