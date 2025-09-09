ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεταγραφικό restart με Μπέργκστρομ και Κανέ - Έρχονται κι άλλοι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεταγραφικό restart με Μπέργκστρομ και Κανέ - Έρχονται κι άλλοι!

Σε φουλ ρυθμούς για ενίσχυση βρίσκεται η Ανόρθωση

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα μεταγραφικά της Ανόρθωσης, με τη διοίκηση και τον Τιμούρ Κετσπάγια να «τρέχουν» τις εξελίξεις με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Γεωργιανός τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας, με την πρώτη προσθήκη να βρίσκεται προ των πυλών. Πρόκειται για τον Σουηδό στόπερ Εμίλ Μπέργκστρομ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σύλλογο και εκτός απροόπτου θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση.

Ο 31χρονος αμυντικός διαθέτει αξιοσημείωτο βιογραφικό, έχοντας περάσει από πρωταθλήματα όπως αυτά της Σουηδίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας.

΄Οπως όλα δείχνουν τον Σουηδό θα ακολουθήσει και ο Μαμαντού Κανέ. Ο χαφ από την Γουινέα ο οποίος αγωνίζεται στην Auda Λετονίας (δανεικός από την Πάφο) είναι στα ραντάρ της Κύριας και οι πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα με τον φοίνικα στο στήθος είναι πολύ μεγάλες!

Παράλληλα, ο Κετσπάγια έχει στρέψει την προσοχή του στην ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στόχος είναι η προσθήκη παικτών με ταχύτητα, τεχνική και δημιουργικότητα, ώστε να ανεβάσουν επίπεδο την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

 

Α.Β.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη