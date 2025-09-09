Μεταγραφικό restart με Μπέργκστρομ και Κανέ - Έρχονται κι άλλοι!

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στα μεταγραφικά της Ανόρθωσης, με τη διοίκηση και τον Τιμούρ Κετσπάγια να «τρέχουν» τις εξελίξεις με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Γεωργιανός τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της ομάδας, με την πρώτη προσθήκη να βρίσκεται προ των πυλών. Πρόκειται για τον Σουηδό στόπερ Εμίλ Μπέργκστρομ, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σύλλογο και εκτός απροόπτου θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση.

Ο 31χρονος αμυντικός διαθέτει αξιοσημείωτο βιογραφικό, έχοντας περάσει από πρωταθλήματα όπως αυτά της Σουηδίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ελβετίας και της Ολλανδίας.

΄Οπως όλα δείχνουν τον Σουηδό θα ακολουθήσει και ο Μαμαντού Κανέ. Ο χαφ από την Γουινέα ο οποίος αγωνίζεται στην Auda Λετονίας (δανεικός από την Πάφο) είναι στα ραντάρ της Κύριας και οι πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα με τον φοίνικα στο στήθος είναι πολύ μεγάλες!

Παράλληλα, ο Κετσπάγια έχει στρέψει την προσοχή του στην ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στόχος είναι η προσθήκη παικτών με ταχύτητα, τεχνική και δημιουργικότητα, ώστε να ανεβάσουν επίπεδο την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

