Περιμένουν πώληση οι Σουηδοί

Στη Σουηδία δεν άφησαν ασχολίαστη την απόφαση της Πάφος FC να αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του UCL τον αρχηγό Μουαμέρ Τάνκοβιτς.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δεν υπολογίζει τον έμπειρο Σουηδό επιθετικό για τα μεγάλα ματς του League Phase, γεγονός το οποίο ξάφνιασε άπαντες σο νησί.

Όπως αναμενόταν, η είδηση «παίζει» έντονα και στη πατρίδα του «Τάνκο» με τους συμπατριώτες του ποδοσφαιριστή των πρωταθλητών να περιμένουν πώληση του σε κάποια άλλη ομάδα.

Μάλιστα υπενθυμίζουν πως ο Τάνκοβιτς βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο της Gothenburg παρόλα αυτά η μεταγραφική περίοδος στη Σουηδία έχει ολοκληρωθεί.

Πάντως για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, ποιος (εντός Κύπρου) δεν θα τον ήθελε στην ομάδα του! 

 

