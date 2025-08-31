Τι έμεινε να κάνει;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία διετία όνειρο για την Πάφος FC

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η Πάφος πέτυχε κάθε κύριο στόχο που μπορούσε να πετύχει. Πρώτη κατάκτηση κυπέλλου (2024), πρώτο ευρωπαϊκό εισιτήριο (2024, εξασφαλίστηκε με το κύπελλο), πρώτη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2024, Conference League και πρόκριση στη φάση των «16»!), πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος (2025), πρώτη συμμετοχή σε League Phase Champions League (2025)!

Συνεπώς, μπορεί να λεχθεί πως οι μόνοι στόχοι που έμειναν να πετύχει είναι, αφενός, να κάνει νέες υπερβάσεις στην Ευρώπη (π.χ. περαιτέρω προκρίσεις σε επόμενες φάσεις) και, αφετέρου, σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις, να πάρει το πρώτο της νταμπλ.

Με αυτόν τον στόχο στο μυαλό θα μπει στο αποψινό ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Διαβαστε ακομη