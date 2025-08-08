Τέσσερα χρόνια από την πιο...πικρή ημέρα του Λιονέλ Μέσι

Τέσσερα χρόνια πέρασαν, από μια από τις πιο δυσάρεστες ημέρες στην πρόσφατη Ιστορία της Μπαρτσελόνα, αλλά και στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι. 'Ηταν 8 Αυγούστου 2021, όταν ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα με δάκρυα στα μάτια.

Ο Μέσι άρχισε την ομιλία του, κλαίγοντας με λυγμούς: «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μιλήσω», πρόλαβε να πει, πριν τα λόγια του, καλυφθούν από το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Διοικητικό Συμβούλιο, προπονητικό επιτελείο, ομάδα. Όλοι ήταν εκεί, όπως σημειώνει η εφημερίδα της Βαρκελώνης, «Mundo Deportivo».

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα, μετά από τόσα χρόνια, ζώντας όλη μου την ζωή εδώ, δεν ήμουν προετοιμασμένος», αναγνώρισε ο Αργεντινός σε μια μακρά ευχαριστήρια ομιλία.

«Θα ήθελα να πω αντίο με άλλο τρόπο. Δεν φανταζόμουν ποτέ τον αποχαιρετισμό μου, γιατί δεν τον σκέφτηκα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το φανταζόμουν έτσι. Θα ήθελα να το κάνω με φιλάθλους, στο γήπεδο, για να μπορέσω να ακούσω ένα τελευταίο χειροκρότημα. Μου έλειψαν πολύ, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που δεν μπορούσαμε να παίξουμε με φιλάθλους, και μου έλειψε αυτό που μπορώ να τους έχω κοντά, η ενθάρρυνση, πανηγυρίζοντας ένα γκολ μαζί τους, ακούγοντας επευφημίες, να φωνάζουν το όνομά μου. Φεύγω από αυτόν τον σύλλογο χωρίς να συμβεί αυτό. Το είχα φανταστεί ότι θα ήταν με το γήπεδο γεμάτο, να μπορώ να είμαι κοντά στον κόσμο και να μπορώ να τον αποχαιρετήσω καλά».

Ο Αργεντινός, ο οποίος αργότερα υπέγραψε στην Παρί Σεν Ζερμέν, αφού έμεινε ελεύθερος με την Μπαρτσελόνα, είχε πει τελειώνοντας:

«Ελπίζω ότι θα μπορέσω να επιστρέψω για να γίνω μέρος αυτού του συλλόγου κάποια στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο, ελπίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω κάτι, ώστε αυτός ο σύλλογος να συνεχίσει να δίνει το καλύτερο και να συνεχίσει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο».

Μόνο ο χρόνος θα δείξει, εάν ο Λιονέλ Μέσι θα μπορέσει να εκπληρώσει την επιθυμία του να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο, στο γήπεδο και με τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του, ντυμένος και πάλι με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Προς το παρόν αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι.