Περίμεναν με ανθοδέσμες τον Σα Πίντο!

Ο Ρικάρντο Σα Πίντι ανέλαβε και πάλι τη τεχνική ηγεσία της Εστεγκλάλ. Ο Πορτογάλος προπονητής επέστρεψε στο Ιράν όπου τον περίμεναν με ανθοδέσμες.

Μάλιστα προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις τονίζοντας:

«Νιώθω ήδη την ενέργειά σας στην Τεχεράνη. Το 2023 μοιραστήκαμε αξέχαστες στιγμές. Τώρα επιστρέφω για να ολοκληρώσω αυτό που ξεκινήσαμε και να ανεβάσω την ομάδα ακόμα πιο ψηλά. Ευχαριστώ το διοικητικό συμβούλιο για το κάλεσμα, τους παίκτες για την εμπιστοσύνη τους και, πάνω απ’ όλα, τους απίστευτους οπαδούς μας. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε. Υπόσχομαι σκληρή δουλειά και πάθος, όπως πάντα»

Ricardo Sá Pinto has arrived in Tehran to take charge of Esteghlal for the second time. 🇵🇹 pic.twitter.com/1gbK8DYtPe