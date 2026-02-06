ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει στους Τίμπεργουλβς ο Κόνλεϊ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει στους Τίμπεργουλβς ο Κόνλεϊ

Το… ταξίδι του Μάικ Κόνλεϊ Τζούνιορ θα ολοκληρωθεί εκεί που ξεκίνησε, καθώς μετά τα trades στους ΣΙκάγο Μπουλς και τους Σάρλοτ Χόρνετς, θα επιστρέψει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

To trade deadline στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και οι ομάδες ψάχνουν πλέον στην ελεύθερη αγορά για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Πριν από λίγες μέρες, σε μία ανταλλαγή τριών ομάδων, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς παραχώρησαν τον Μάικ Κόνλεϊ στους Σικάγου Μπουλς. Μία μέρα μετά, οι «Τάυροι» τον έδωσαν στους Σάρλοτ Χόρνετς, και αυτοί αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Κόνλεϊ θα επιστρέψει στους «Λύκους», με τις δύο πλευρές να δουλεύουν πάνω στο deal για την επιστροφή του.

SDNA.GR 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Παιχνίδια-φωτιά για όγδοη θέση και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδος ό,τι και να γίνει

ΑΕΛ

|

Category image

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Εντολή πληρωμής 5,9 εκατ. ευρώ της Παρί στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Μπράβο στον Μπαρτζώκα που παραδέχθηκε το λάθος του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ένα ματς που τη μία... ενδιαφέρει

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη