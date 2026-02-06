Επιστρέφει στους Τίμπεργουλβς ο Κόνλεϊ

To trade deadline στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και οι ομάδες ψάχνουν πλέον στην ελεύθερη αγορά για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Πριν από λίγες μέρες, σε μία ανταλλαγή τριών ομάδων, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς παραχώρησαν τον Μάικ Κόνλεϊ στους Σικάγου Μπουλς. Μία μέρα μετά, οι «Τάυροι» τον έδωσαν στους Σάρλοτ Χόρνετς, και αυτοί αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», ο Κόνλεϊ θα επιστρέψει στους «Λύκους», με τις δύο πλευρές να δουλεύουν πάνω στο deal για την επιστροφή του.

