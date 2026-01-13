Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

Δεν έχουν τέλος οι ταλαιπωρίες για τον Άντονι Ντέιβις. Ο αστέρας των Ντάλας Μάβερικς, αναμένεται να περάσει τις πόρτες του χειρουργείου για να διορθώσει πρόβλημα στο αριστερό χέρι του, με αποτέλεσμα να χάνει μήνες αγωνιστικής δράσης.

Με την εξέλιξη αυτή και με τον τρόπο με τον οποίο η σεζόν των Μάβερικς δείχνει να εξελίσσεται, φαντάζει δύσκολο ο «AD» να πατήσει ξανά παρκέ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Καθώς, φαντάζει απίθανο ο Κούπερ Φλαγκ και η παρέα του να προχωρήσουν στην post-season, επομένως είναι δύσκολο να έχει ξανά συμμετοχή ο Ντέιβις για αυτή τη χρονιά.

