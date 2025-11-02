Εντός έδρας νίκη της Ανόρθωσης επί του Αχιλλέα

Το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα ήταν ισορροπημένο με τον Αχιλλέα να ανοίγει το σκορ με 2-0, και την Ανόρθωση να γυρίζει το σκορ και να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων μετά το τρίποντο του Johansson στο 3’ (8-2). Η ομάδα του Καϊμακλίου μείωσε σε 10-9 μετά την βολή του Reynolds (5’), ενώ οι «Κυρία» ανέβασε τη διαφορά στο +9 μετά από δύο εύστοχα τρίποντο του Hawkins (8’).

Στο 15’ οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο +15 με σκορ 30-15, ενώ το τρίποντο του Andrews μείωσε σε 32-18. Η Ανόρθωση ήταν πιο επιθετική και το ημίχρονο έκλεισε στο 42-29.

Η ομάδα του Καϊμακλίου ανέβασε ρυθμούς στην τελευταία περίοδο και ήταν πιο επιθετική. Πέτυχε περισσότερα καλάθια, χωρίς όμως να απειλήσει. Η Ανόρθωση ήταν καλύτερη και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης με 69-56.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 42-29, 56-40, 69-56

Ανόρθωση: (Daniel Nelson): Hawkins 11(3), Johansson 8(2), Atem 12(2), Μαραγκός 19(3), Muosa 8, Ελευθερίου, Αγαθοκλή, Τομπάζος, Ιωαννίδης, Γκαρσία 9(3), Χειμώνας

Αχιλλέας (Ευριπίδησ Ανδρέου): Pass 23(3), Andrews 12(3), Cole 4, Κωνσταντίνου 1,Reynolds 11, Νεοφύτου 2, Μιλίνκοβιτς, Παναγιώτου, Αντρέου 3(1), Σαζπαζίδης