ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντός έδρας νίκη της Ανόρθωσης επί του Αχιλλέα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εντός έδρας νίκη της Ανόρθωσης επί του Αχιλλέα

Η Ανόρθωση είναι η ομάδα που επικράτησε στον εντός έδρας αγώνα με τον Αχιλλέα ,ε 69-56 και κορυφαίο τον Μαραγκό με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα ήταν ισορροπημένο με τον Αχιλλέα να ανοίγει το σκορ με 2-0, και την Ανόρθωση να γυρίζει το σκορ και να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων μετά το τρίποντο του Johansson στο 3’ (8-2). Η ομάδα του Καϊμακλίου μείωσε σε 10-9 μετά την βολή του Reynolds (5’), ενώ οι «Κυρία» ανέβασε τη διαφορά στο +9 μετά από δύο εύστοχα τρίποντο του Hawkins (8’).

Στο 15’ οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο +15 με σκορ 30-15, ενώ το τρίποντο του Andrews μείωσε σε 32-18. Η Ανόρθωση ήταν πιο επιθετική και το ημίχρονο έκλεισε στο 42-29.

Η ομάδα του Καϊμακλίου ανέβασε ρυθμούς στην τελευταία περίοδο και ήταν πιο επιθετική. Πέτυχε περισσότερα καλάθια, χωρίς όμως να απειλήσει. Η Ανόρθωση ήταν καλύτερη και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης με 69-56.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 42-29, 56-40, 69-56

Ανόρθωση: (Daniel Nelson): Hawkins 11(3), Johansson 8(2), Atem 12(2), Μαραγκός 19(3), Muosa 8, Ελευθερίου, Αγαθοκλή, Τομπάζος, Ιωαννίδης, Γκαρσία 9(3), Χειμώνας

Αχιλλέας (Ευριπίδησ Ανδρέου): Pass 23(3), Andrews 12(3), Cole 4, Κωνσταντίνου 1,Reynolds 11, Νεοφύτου 2, Μιλίνκοβιτς, Παναγιώτου, Αντρέου 3(1), Σαζπαζίδης

 

Κατηγορίες

ΚυπροςΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΛ κατά της διαιτησίας: «Κόκκινη στον Νταβίντ Λουίζ, έπιασαν τόπο οι φωνές της Πάφου μετά την Ομόνοια»

ΑΕΛ

|

Category image

Λύτρωση με Πινέδα στο 90+2΄ για την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζουν χωρίς απώλειες Άρης και Apollon Ladies

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Έβαλε καλά το... λιθαράκι του ο Παναγή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η... ασυμβίβαστη 9η αγωνιστική, που έφερε τα πρώτα Ανορθωσιάτικα χαμόγελα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δικαιούται να τα έχει με τη τύχη του...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Μία πολύ σημαντική νίκη με καλή παρουσία»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Έλτσε… πλήρωσε τα σπασμένα της Ρεάλ και η Μπάρτσα επέστρεψε στα τρίποντα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή: «Στα τελευταία παιχνίδια νιώθουμε... να μη πω τη λέξη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Περίπατος με πεντάρα για τον ΠΑΟΚ στις Σέρρες!

Ελλάδα

|

Category image

Χρειάστηκε πολύ...

ΑΕΚ

|

Category image

Μαρτίνς: «Αξίζαμε κάτι από το παιχνίδι»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Βγάλαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα»

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, χωρίς σέντερ με Αστέρα!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Πάφου κόντρα στην ΑΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη