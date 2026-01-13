Πλήγμα με Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε

Απρόοπτο με Κρις Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε. Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης στον αριστερό μηρό. Όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Ευρωλίγκας, έχει υποστεί ρήξη δεύτερου βαθμού στον τετρακέφαλο και στον τένοντα.

Θα ξεκινήσει άμεσα θεραπεία, αλλά η Φενέρ δεν έκανε γνωστή κάποια εκτίμηση για το διάστημα απουσίας του Γκαμπονέζου άσου.

Στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας που πρόλαβε να παίξει ο 29χρονος άσος, είχε τέσσερις πόντους, 1 ριμπάουντ σε 10:32 απέναντι στον Ολυμπιακό, έναν πόντο σε 6:49 απέναντι στην Dubai BC.

