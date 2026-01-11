ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kαταιγιστικός o Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με... αφηνιασμένο Πίτερς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Kαταιγιστικός o Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με... αφηνιασμένο Πίτερς

Εύκολο πέρασμα από την Καρδίτσα για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής στην Greek Basketball League... Αν και δυσκολεύθηκαν στο πρώτο μέρος, οι ερυθρόλευκοι ήταν... καταιγιστικοί στο δεύτερο, επιβλήθηκαν 120-80 της Καρδίτσας στο «Γιάννης Μπουρούσης», σε αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική, και πανηγύρισαν το «13 στα 13», υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλούς στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 35 πόντους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν θετικός στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς τελείωσε το σημερινό ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ στα 20 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 25 (6), Χόρχλερ 6, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Μπόθγουελ 5, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2), Κασελάκης 4, Καμπερίδης 16 (4), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιαν Τζέφερσον 4, Μάντσεν 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ουόρντ 6 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5, Ντόρσεϊ 22 (5), Πίτερς 35 (6), Χολ 13, Τζόουνς 14, Φουρνιέ 4.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτό θα έχει ενδιαφέρον με Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τάπελο Μασέκο στο προσκήνιο για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

LIVE: Ένωση - Απόλλων 0-1

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Διπλό» στην Περιστερώνα η Δόξα και άλμα στην 3η θέση

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Σοκ στη Λίβερπουλ με τον Μπράντλεϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Λοσάδα στο «Τάσος Μάρκου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με το... καλημέρα βασικός ο Τόσιτς - Οι επιλογές Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαλοτέλι: Μεταγραφή Νο14, πάει Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαταιγιστικός o Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με... αφηνιασμένο Πίτερς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Σαμπαλένκα «βασίλισσα» στο Μπρισμπέιν, έφτασε τους 22 τίτλους στην καριέρα της

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σεζόν… ανακατατάξεων στους πάγκους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έγινε το αναμενόμενο με την Εθνική Χάντμπολ - Αναβολή και ευχαριστίες

Χαντμπολ

|

Category image

Ρεάλ: Φοβερό deal για διαφήμιση στη φανέλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη