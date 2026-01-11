Kαταιγιστικός o Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με... αφηνιασμένο Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής στην Greek Basketball League... Αν και δυσκολεύθηκαν στο πρώτο μέρος, οι ερυθρόλευκοι ήταν... καταιγιστικοί στο δεύτερο, επιβλήθηκαν 120-80 της Καρδίτσας στο «Γιάννης Μπουρούσης», σε αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική, και πανηγύρισαν το «13 στα 13», υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλούς στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 35 πόντους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν θετικός στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς τελείωσε το σημερινό ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ στα 20 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 25 (6), Χόρχλερ 6, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Μπόθγουελ 5, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2), Κασελάκης 4, Καμπερίδης 16 (4), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιαν Τζέφερσον 4, Μάντσεν 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ουόρντ 6 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5, Ντόρσεϊ 22 (5), Πίτερς 35 (6), Χολ 13, Τζόουνς 14, Φουρνιέ 4.