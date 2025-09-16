ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Διαβάστε τι αναφέρει στη νέα του ανάρτηση για την Εθνική ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα συναισθήματα του για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ μοιράζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο greek freak σε ανάρτησή του στα social media έχει ένα βίντεο με φάσεις από τη συμμετοχή του με τα γαλανόλευκα στο Ευρωμπάσκετ και γράφει…

«Τίποτα δεν συγκρίνεται με το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου»…

