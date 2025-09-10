ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθέωσε Αντετοκούνμπο στα ελληνικά ο Τζόκοβιτς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση οδηγώντας, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των συμπαικτών του, την Εθνική ομάδα στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που λατρεύει το μπάσκετ και είναι δηλωμένος fan του Greek Freak, σχολίασε στα ελληνικά «Πάμε!» κάτω από την ανάρτηση του 30χρονου σούπερ σταρ στο Instagram.

Ο Σέρβος, πολυνίκης σε Grand Slam τενίστας, αγαπά πολύ την Ελλάδα, όπου και αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα βρίσκοντας και σχολείο για τα παιδιά του.

sport-fm.gr

