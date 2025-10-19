ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι 20+ χρόνια στην ίδια ομάδα, αλλά θέλω και να κερδίζω»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι 20+ χρόνια στην ίδια ομάδα, αλλά θέλω και να κερδίζω»

Δήλωση με νόημα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εν όψει της νέας σεζόν με τους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εμμέσως πλην σαφώς πως αν οι Μπακς δεν είναι διεκδικητές του τίτλου δεν θα μείνει για πάντα στο Μιλγουόκι.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 30χρονος άσος μιλώντας στο SiriusXM NBA Radio.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: "Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο". Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου», πρόσθεσε.

sportfm.gr

Κατηγορίες

NBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πατά... γρασίδι για πρώτη φορά ο Γιόβετιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πανό για την Κερύνεια από την Θύρα 9!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Με φουλ... επίθεση ο Μπεργκ και επιστροφή Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ο Πίττας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Αναμένονται εξελίξεις εντός 24ώρου - Άλλα δύο πρόσωπα στο κάδρο των ανακριτών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χωρίς Οσμάν και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός με Κολοσσό

EUROLEAGUE

|

Category image

Είναι ωραίο και καταχρεωμένο...

Απόψεις

|

Category image

Τη Δευτέρα 20/10 το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Δημοσθένους

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Γκρίλις έγινε... λιώμα στο Ντουμπάι, κερνούσε φιλάθλους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι 20+ χρόνια στην ίδια ομάδα, αλλά θέλω και να κερδίζω»

NBA

|

Category image

Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Ρόσα για Κύπρο, ΑΠΟΕΛ, Champions League και Εθνική Βραζιλίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο «βιονικός» Βαλμπουενά εξακολουθεί να «μαγεύει»!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απίστευτο νούμερο: Η Άρσεναλ έφτασε τα 50 γκολ από κόρνερ από το 2022/23

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χατ τρικ και «Χρυσό Παπούτσι» για τον Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη