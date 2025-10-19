Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι 20+ χρόνια στην ίδια ομάδα, αλλά θέλω και να κερδίζω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εμμέσως πλην σαφώς πως αν οι Μπακς δεν είναι διεκδικητές του τίτλου δεν θα μείνει για πάντα στο Μιλγουόκι.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 30χρονος άσος μιλώντας στο SiriusXM NBA Radio.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να βρίσκομαι στο comfort zone και να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο για εμένα να πω: "Είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, μπορώ να οδηγήσω μέχρι το γήπεδο με κλειστά μάτια, ξέρω την κάθε στροφή μέχρι το γήπεδο, ξέρω πώς παίζουμε, ξέρω τους πάντες στο γήπεδο". Αλλά αυτό είναι το comfort zone. Προσπαθώ να βγω από αυτό, γιατί έτσι τα πάω καλύτερα και πιέζω τον εαυτό μου να νιώθει άβολα. Δεν θέλω να είμαι στη ζώνη άνεσής μου», πρόσθεσε.

"From day one, my goal is to be on the same team for 20+ years…but my competitive spirit is number one before that. I want to win."@Giannis_An34 addresses his future with @TheFrankIsola & @Scalabrine



— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) October 18, 2025

sportfm.gr