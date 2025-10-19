Τη Δευτέρα 20/10 το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Δημοσθένους

Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, συγγενείς και φίλοι θα απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον 49χρονο Σταύρο Δημοσθένους, θύμα της πρόσφατης μαφιόζικης εκτέλεσης που συγκλόνισε τη Λεμεσό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, οι παρευρισκόμενοι καλούνται να φορούν λευκά, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τον εκλιπόντα. Αντί στεφάνων, θα γίνονται εισφορές στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, ενώ δεν θα γίνονται δεκτά συλλυπητήρια.