Mεγάλος ο ενθουσιασμός στο Δασάκι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Mεγάλος ο ενθουσιασμός στο Δασάκι

Μεγάλη ικανοποίηση και ενθουσιασμός επικρατεί στο Δασάκι από την πορεία της ομάδας.  Οι 11 βαθμοί και η 5η θέση μιλούν από μόνα τους. Όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν πετούν στα σύννεφα. Αντίθετα συνεχίζουν σοβαρά και προσγειωμένα.

Σε καλό δρόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας Άγγελος Βραχίμης που κλήθηκε να σχολιάσει την πολύ καλή πορεία της ομάδας του δήλωσε: «Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο απολογισμός μας είναι αρκετά καλός και θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερος. Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδας. Όμως είναι πολύ νωρίς και δεν έχουμε πετύχει τίποτε ακόμη».

Σοβαρά και προσγειωμένα

Ο Άγγελος Βραχίμης επισήμανε όμως πως:«Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό σοβαρά και προσγειωμένα για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Δεν πετούμε στα σύννεφα».

Παιχνίδι με παιχνίδι

Για τους στόχους της ομάδας δήλωσε: « Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε άνετοι. Να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να ικανοποιούμε τους φίλους της ομάδας. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό».

Για τον Ανγκελόφσκι

Για τον νέο προπονητή Ίγκορ Ανγκελόφσκι ο εκπρόσωπος των Αχνιωτών δήλωσε: «Είναι προπονητής με καλό όνομα και καλές συστάσεις. Ξεκίνησε νικηφόρα και αυτό είναι θετικό. Βοήθησε την ομάδα από τον πάγκο με τις αλλαγές του να ανέβει και να κερδίσει».

Για την Πάφο

Για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Πάφο ο Άγγελος Βραχίμης δήλωσε:«Κανένα παιχνίδι δεν κρίνεται από τα προγνωστικά. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Σίγουρα για μας είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχουμε άγχος. Δεν έχουμε πίεση. Θα παλέψουμε για θετικό αποτέλεσμα».

 

