Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

Ο Ούγκο Μαρτίνς δουλεύει το πλάνο και την τακτική που θα εφαρμόσει κόντρα στον Ακρίτα. Ντεμπούτο επίσημο στον πάγκο του Εθνικού την Κυριακή για τον Μαρτίνς που θέλει να μπει «δύο φορές» με το δεξί. Ο Πορτογάλος προπονητής προετοιμάζει εντατικά την ομάδα του και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο πρωτάθλημα, αλλά και με το δεξί στον πάγκο του Εθνικού.

Γνωστός αλλά με πίεση

Ο Μαρτίνς είναι γνωστός από την πετυχημένη θητεία του στην Ομόνοια Αραδίππου. Όμως στον Εθνικό θα έχει ακόμη μεγαλύτερη πίεση αφού ανέλαβε μία ομάδα που πέρσι ήταν πετυχημένη. Συνεπώς ο πήχης για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι ψηλά. Είναι για αυτό που ο Μαρτίνς θέλει οπωσδήποτε νικηφόρο ξεκίνημα στην πρεμιέρα.

Τζιάμα ο 18ος

Ο Ντέιβιντ Τζιάμα είναι ο 18ος ποδοσφαιριστής που αποτελεί παρελθόν από τον Εθνικό. Λύθηκε το συμβόλαιο του και ψάχνει ήδη για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.