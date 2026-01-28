H φυγή Νάλι φέρνει διπλό... εμβολιασμό

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες και ψίθυροι πως ο παίκτης δεν είχε καλές σχέσεις με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ και πως επιθυμούσε να αποχωρήσει, ενώ είχε υποπέσει και σε πειθαρχικό παράπτωμα. Ούτε ήταν στις βασικές επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

Ως εκ τούτου, ο Γάλλος αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας, ο οποίος στο φετινό πρωτάθλημα μετρά 14 συμμετοχές, τις εφτά ως βασικός, ετοιμάζει βαλίτσες, αφού η Καραμπάχ επιθυμεί να τον αποκτήσει κι έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς τη διοίκηση της ΑΕΚ. Οι διοικούντες δεν λένε όχι στην παραχώρηση του Νάλι στην ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν από τη στιγμή που θα ικανοποιηθούν οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι για τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχουν οι λύσεις των Γκαρσία και Χάιρο. Ταυτόχρονα, με τη διαφαινόμενη φυγή του Νάλι, ανοίγεται και δεύτερη θέση στον κατάλογο Α και ως εκ τούτου η ΑΕΚ θα κινηθεί για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών.

Σοκ με Σουάρεθ

Στο μεταξύ, η κακοδαιμονία με τους τραυματισμούς δεν λέει να εγκαταλείψει φέτος την ΑΕΚ. Μετά τον Ναούμ, προέκυψε νέο, σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, αυτή τη φορά με τον Τζίμι Σουάρεθ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση του περασμένου Σαββάτου (για αυτό και δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα με την Πάφος FC) και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι έπαθε υποτροπή στο παλιό του τραύμα, δηλαδή πιο βαριάς μορφής θλάση στον προσαγωγό, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από ένα δίμηνο (8-10 εβδομάδες).

Ως εκ τούτου, μετά τα συσσωρευμένα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν στην ομάδα (βλέπε Τσακόν, Ρόντεν, Σουάρεθ, Ναούμ), αλλά και τη φυγή Ανγκιέλσκι, η μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ και στη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας φαντάζει αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Είναι ηλίου φαεινότερον, πλέον, πως η ΑΕΚ χρειάζεται «φρέσκα» ποδάρια, αφού κάποιοι ποδοσφαιριστές ήδη έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί με συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη και δείχνουν καταπονημένοι. Ο χρόνος πιέζει και ο Ρόκα καλείται να επισπεύσει τις διαδικασίες ενίσχυσης.