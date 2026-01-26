Μόνο τα τυπικά για Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό!

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, έχουν δώσει τα χέρια τόσο με τον παίκτη, όσο και με τη Ρίο Άβε, προκειμένου να τον φέρουν στην Ελλάδα και να επικυρώσουν την συμφωνία, για την οποία μένουν τα τυπικά.

Μάλιστα η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς δεν θα αργήσει να έρθει, αφού πρόκειται να γίνει ακόμη και μέσα στην ημέρα, ή το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης (27/1)!

Ο Βάσκος τεχνικός είχε ζητήσει εξ αρχής έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ ο οποίος θα ταίριαζε στην αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού θα είναι πολυετές, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει δύναμη, ποιότητα και γκολ στη γραμμή κρούσης. Εκεί όπου πλέον θα συνθέσει μια εντυπωσιακή γραμμή, έχοντας Λουίς, Ποντένσε, Ζέλσον, Στρεφέτσα και Γιαζίτσι.

Σημειώνεται ότι ο Αντρέ Λουίς, θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού με τη φόρμουλα της αγοράς από τη Ρίο Άβε και θα αποτελέσει την πρώτη χειμερινή μεταγραφή για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

