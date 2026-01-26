Νοκ άουτ με Άγιαξ ο Γιάρεμτσουκ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ θα «πετάξει» την Τρίτη (27/1) η αποστολή του Ολυμπιακού για το Άμστερνταμ, όπου το βράδυ της Τετάρτης (28/1) οι Πειραιώτες θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση στα playoffs του Champions League. 

Ο Ουκρανός επιθετικός δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στον «τελικό» με τον «Αίαντα», καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση της 8ης (τελευταίας) αγωνιστικής της League Phase.

Ο 29χρονος επιθετικός θυμίζουμε ότι είχε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο και πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (σ.σ. και στο ξεκίνημα της σεζόν είχε τραυματιστεί στο ίδιο σημείο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 μήνες), αλλά κατάφερε να τις ξεπεράσει και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αγωνίστηκε ως αλλαγή στο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο, γεγονός που επιβάρυνε την κατάστασή του. Ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός στο μεθαυριανό παιχνίδι θα έχει διαθέσιμους τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί, με τον δεύτερο να θεωρείται βέβαιο πώς θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

