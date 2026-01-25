Νίκη-χρυσάφι για τον ΟΦΗ με Σαλσέδο

Αποχώρησε τραυματίας μετά το γκολ ο σκόρερ. Τρίτη σερί εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Κόντη με μηδέν παθητικό. Πέμπτη σερί ήττα για τους Αγρινιώτες.

Ο ΟΦΗ κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης σε μια προσπάθεια να επιβάλει τον ρυθμό του, ωστόσο οι γραμμές των φιλοξενούμενων ήταν πολύ κοντά προκειμένου η ομάδα του Κόντη να μη βρει κενούς χώρους.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τους Κρητικούς καταγράφηκε στο 15ο λεπτό, όταν, έπειτα από ορθολογική ανάπτυξη, ο Νους γύρισε την μπάλα στον Σενγκέλια, με τον Γεωργιανό να επιχειρεί ένα φιλόδοξο τακουνάκι, το οποίο μπλόκαρε με ασφάλεια ο Κουτσερένκο.

Ακόμη πιο απειλητική ήταν η πρώτη επίσκεψη του Παναιτωλικού στα καρέ του Χριστογεώργου, η οποία εκδηλώθηκε στο 20' έπειτα από εξαιρετική μπαλιά του Μπουχαλάκη. Ο Ματσάν έφυγε στην αντεπίθεση και πάσαρε στον Ενκολόλο, ο οποίος από διαγώνια θέση έβαλε δύσκολα στον τερματοφύλακα του ΟΦΗ που έδιωξε σε κόρνερ.

Η μπάλα έφτανε με ευκολία στη μεγάλη περιοχή των δύο ομάδων όμως τα σουτ των Μπόρχα και Ματσάν δεν είχαν τύχη σε διάστημα ενός λεπτού (24' και 25').

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και λόγω μιας συγκυρίας ήρθαν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση, καθώς στο 37΄ ο Νους βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, ωστόσο ο Κουτσερένκο κατάφερε να την εξουδετερώσει αποτελεσματικά με τα πόδια. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Σιέλης είχε περάσει προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου λόγω τραυματισμού, με τον Κόγιτς να καλύπτει τη θέση του στο κέντρο της άμυνας, υποπίπτοντας όμως σε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Σαλσέδο.

Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεση στο 40΄, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του. Μάλιστα, ο Ιταλοκολομβιανός φορ τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή από τον Ισέκα. Ο ΟΦΗ έκανε αισθητή την παρουσία του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μπόρχα να γυρίζει και τον Νους να σουτάρει στην κίνηση από το ύψος της περιοχής, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει.

Στο 57ο λεπτό ο Ενκολόλο έπεσε μέσα στην περιοχή ύστερα από μαρκάρισμα του Αποστολάκη. Το ιατρικό επιτελείο του Παναιτωλικού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Γιάννη Αναστασίου να διαμαρτύρεται έντονα για πέναλτι, χωρίς ωστόσο ο Κουκουλάς να δείξει κάτι.

Ο ΟΦΗ έδειχνε να κάνει σωστή διαχείριση του παιχνιδιού απειλώντας με αξιώσεις για ακόμη μια φορά με τον Νους, ο οποίος στο 73΄ επιχείρησε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή αναγκάζοντας τον Κουτσερένκο να απομακρύνει με υπερένταση. Την ίδια στιγμή ο Παναιτωλικός αδυνατούσε μέχρι το 77΄ να καταγράψει τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Σε εκείνο το σημείο ο Μλάντεν έχασε απώλσε σημαντική ευκαιρία σουτάρωντας από το ύψος του πέναλτι με τον Χριστογεώργο να αποκρούει ενστικτωδώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνολικές καθυστερήσεις του παιχνιδιού έφτασαν στα 13 λεπτά, με τους φιλοξενούμενους να μένουν με 10 παίκτες στο 90+5' λόγω αποβολής με παρέμβαση του VAR του Σατσία που είχε περάσει αλλαγή στο 46'. Ο Παναιτωλικός μολονότι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα ρίσκαρε και μάλιστα έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 90'+11' με το δυνατό σουτ του Σμυρλή μέσα από την περιοχή να αποκρούει ο εξαιρετικός Χριστογεώργος.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος – Γκονζάλεθ, Καραχάλιος (52' Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης – Σενγκέλια (81΄Φούντας), Σαλσέδο (44΄ Ισέκα), Νους.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο - Μαυρίας (79' Εστέμπαν), Γκράναθ, Σιέλης (68΄ Μλάντεν), Μανρίκε - Μπουχαλάκης, Κόγιτς (46΄ Σατσιάς) - Νικολάου (68΄ Σμυρλής), Ενκολόλο, Ματσάν – Άλεξιτς (89΄ Χότζα).

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρεβέζης-Λευκάδος), Αθανάσιος Δέλλιος (Πέλλας)

Τέταρτος: Νικόλαος Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας) AVAR: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

