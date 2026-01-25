ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, έφτασε τα 19 γκολ στη φετινή Primeira Liga και άνοιξε το δρόμο για το εύκολο 4-0 της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είδε χθες (24/1) τον Λουίς Σουάρες να τον φτάνει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, χάρη στη «ντοπιέτα» που σημείωσε στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Αρούκα, και «απάντησε» σήμερα με το... ίδιο νόμισμα. Ο Έλληνας φορ βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, έφτασε τα 19 γκολ στη φετινή Primeira Liga και άνοιξε το δρόμο για το εύκολο 4-0 της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Ο διεθνής σέντερ φορ σκόραρε στο 42΄, με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Καμπράλ, ενώ στο 55΄ ευστόχησε σε πέναλτι, «γράφοντας» το 2-0. Ο Καμπράλ στο 58΄ και ο Ανίσιο στο 84΄ (ένα λεπτό αφότου είχε πάρει τη θέση του Παυλίδη) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, που διατηρεί τους «αετούς» στο κυνήγι της Σπόρτινγκ για την προνομιούχο δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Κάσα Πία-AVS                 3-3

Μορεϊρένσε-Σάντα Κλάρα       1-0

Αρούκα-Σπόρτινγκ Λισ.        1-2

Εστορίλ-Γκιμαράες            4-2

Νασιονάλ-Ρίο Αβε             4-0

Φαμαλικάο-Τοντέλα            3-0

Μπενφίκα-Εστρέλα Αμαδόρα     4-0

Μπράγκα-Αλβέρκα             22:30

Πόρτο-Ζιλ Βισέντε           26/01

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Πόρτο            52 -18αγ.

Σπόρτινγκ Λισ.   48

Μπενφίκα         45

Ζιλ Βισέντε      31 -18αγ.

Μπράγκα          30 -18αγ.

Μορεϊρένσε       30

Φαμαλικάο        29

Εστορίλ          26

Γκιμαράες        25

Αλβέρκα          23 -18αγ.

Νασιονάλ         20

Ρίο Άβε          20

Εστρέλα Αμαδόρα  19 

Σάντα Κλάρα      17

Αρούκα           17

Κάσα Πία         15

Τοντέλα          12 

AVS               5

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κυρία με τα… όλα της η Γιουβέντους, καθάρισε με τριάρα τη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ξέφυγε η Ομόνοια, στο ξοπίσω της η ΑΕΚ και η ανάσα της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με «διπλό» Παυλίδη η Μπενφίκα... σκόρπισε την Εστρέλα Αμαδόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Το αν θα φύγω είναι δικό μου δικαίωμα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τα είπε με τον κόσμο του Άρη μετά την βαριά ήττα ο Βανά

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Έκρηξη χαράς μετά το διπλό!

ΑΕΚ

|

Category image

Θελάδες: «Η ομάδα δεν άξιζε την ήττα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Τοπ επιπέδου τα γκολ μας, φανταστικός ο Μαέ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κόλλησε» στο μηδέν με τον Κέρκεζ ο ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Πάρτι στο πέταλο μετά την πεντάρα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλλων, Εθνική... ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Υπέροχη εμφάνιση, αξίζαμε το αποτέλεσμα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το show του Μαέ στο Κολόσσι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το τεράστιο διπλό της ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλωσε το «Αλφαμέγα» με αδίστακτο Ράιαν Μαέ η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη