Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η σπουδαία εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού ο Έλληνας τερματοφύλακας ψηφίστηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν και έκανε βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League.
MVP για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή των Πειραιωτών.
H σπουδαία εμφάνισή του αυτή τον έφερε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.