Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν και έκανε βήμα πρόκρισης στα playoffs του Champions League.

MVP για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή των Πειραιωτών.

H σπουδαία εμφάνισή του αυτή τον έφερε στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.