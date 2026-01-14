«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και συζητά για τον Γκάιγκερ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Γκάιγκερ.

Τον Παναθηναϊκό με το μέλλον του Ντένις Γκάιγκερ συνδέει σε σχετικό του δημοσίευμα το Kicker.

Σε αυτό επισημαίνει ότι ο παίκτης καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του καθώς υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο από τον πράσινους καθώς και από άλλες ομάδες από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι μετά το καλοκαίρι και την προσπάθεια της ΑΕΚ να τον κάνει δικό της παρά τη μεγάλη προσπάθεια, τώρα υπάρχει ο Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί να τον ντύσει στα χρώματά του.

Μάλιστα αναφέρει το Kicker πως έχουν γίνει συνομιλίες ανάμεσα στους πράσινους και την ομάδα του, τη Χόφενχαϊμ. Ωστόσο δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο και από τον Άγιαξ υποστηρίζει το δημοσίευμα, αλλά και ομάδες από τη Γερμανία.

Ο Γκάιγκερ είναι 27 ετών, ανήκει στην Χοφενχάιμ από την οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα του. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα U21 της Γερμανίας και φέτος έχει λίγες συμμετοχές. Αγωνίζεται ως 6άρι, αλλά μπορεί να παίξει και ως 8άρι, δηλαδή, προφίλ παίκτη που ο Παναθηναϊκός κινείται για να αποκτήσει έναν παίκτη.

 

sportfm.gr

