Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός
Με την κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup βόλεϊ ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ σε έναν τελικό με αγωνιώδη εξέλιξη, αφού ανέτρεψε το 2-0 που βρέθηκε να χάνει.
Το τρόπαιο αυτό ήταν το τέταρτο για την ομάδα του Πειραιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και ανέβασε στους 66 τους συνολικούς τίτλους του τμήματος βόλεϊ ανδρών.
Παράλληλα, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος έφτασε τους 339 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα, έχοντας ήδη κατακτήσει τους 7 από τους 8 τίτλους που έχουν κριθεί στη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο: 84
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 66
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
Αναλυτικά οι «ερυθρόλευκοι» τίτλοι
Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)
Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)
Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)
Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)
Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)
Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)
Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)
Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)
