ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

Με την κατάκτηση του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup βόλεϊ ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ σε έναν τελικό με αγωνιώδη εξέλιξη, αφού ανέτρεψε το 2-0 που βρέθηκε να χάνει.

Το τρόπαιο αυτό ήταν το τέταρτο για την ομάδα του Πειραιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και ανέβασε στους 66 τους συνολικούς τίτλους του τμήματος βόλεϊ ανδρών.

Παράλληλα, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος έφτασε τους 339 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα, έχοντας ήδη κατακτήσει τους 7 από τους 8 τίτλους που έχουν κριθεί στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

 

 

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

 

 

Αναλυτικά οι «ερυθρόλευκοι» τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις επιστροφές για την ΑΕΚ ενόψει ΟΦΗ - Στη διάθεση του Νίκολιτς ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Κερδίζει και αρέσει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «θαύμα» του Πρόδρομου!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη