Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup βόλεϊ ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ σε έναν τελικό με αγωνιώδη εξέλιξη, αφού ανέτρεψε το 2-0 που βρέθηκε να χάνει.

Το τρόπαιο αυτό ήταν το τέταρτο για την ομάδα του Πειραιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και ανέβασε στους 66 τους συνολικούς τίτλους του τμήματος βόλεϊ ανδρών.

Παράλληλα, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος έφτασε τους 339 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα, έχοντας ήδη κατακτήσει τους 7 από τους 8 τίτλους που έχουν κριθεί στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι «ερυθρόλευκοι» τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 12 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ 4)

sportfm.gr