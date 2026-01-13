Τρεις επιστροφές για την ΑΕΚ ενόψει ΟΦΗ - Στη διάθεση του Νίκολιτς ο Ρότα

Με θετικά νέα ολοκληρώθηκε η απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ, η τελευταία πριν από τον αυριανό νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Λάζαρο Ρότα να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να τίθεται εκ νέου στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο διεθνής δεξιός μπακ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στην προπόνηση του Σαββάτου και για τον λόγο αυτό είχε μείνει εκτός αποστολής στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη, όπου τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα έχουν επιστρέψει σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και οι Ζίνι και Φραντζί Πιερό, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν το προηγούμενο διάστημα και πλέον υπολογίζονται κανονικά από το τεχνικό επιτελείο.

Έτσι, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που παραμένει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

sportfm.gr