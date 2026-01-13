Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Αστέρας Τρίπολης και ο Κρις Κόουλμαν θα χωρίσουν τους δρόμους τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Οι περιπτώσεις των Βόκολου - Γιαννίκη και η ξεχωριστή περίπτωση του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΛ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, καθώς στην Τρίπολη ψάχνουν άμεσα το ηλεκτροσόκ που θα επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.

Αυτό είναι το πλέον κατάλληλο διάστημα για την όποια αλλαγή αναμένεται να γίνει από τη στιγμή που το ματς με τον Ολυμπιακό έχει πάρει αναβολή. Ετσι, οι κιτρινομπλέ θα αγωνιστούν και πάλι στις 24/1 στο Κολοκοτρώνης με την ΑΕΚ.

Κι όλα δείχνουν ότι στον πάγκο τους θα έχουν νέο πρόσωπο,το οποίο θα έχει μπροστά του αρκετό διάστημα για να δουλέψει την ομάδα.

Gazzetta