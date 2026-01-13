ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Τις καθιερωμένες ανάσες πήραν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού και σήμερα θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το νοκ άουτ προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη (14/1, 18:30). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταστρώσει σε μεγάλο βαθμό τα πλάνα του, σχεδιάζοντας και κάποιες αλλαγές, αλλά όχι πολλές, μιας και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.

Με βάση τα δεδομένα, ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να δώσει γάντια βασικού στον Νίκο Μπότη, μιας και ο Πασχαλάκης είναι τραυματίας, αλλά δεν αποκλείεται να διατηρήσει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, αφού πρόκειται για ένα ντέρμπι.

Οι Ροντινέι και Ντανιέλ Ποντένσε δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστούν βασικοί, ενώ ο Πορτογάλος εξτρέμ ίσως δεν μπει καν στην αποστολή, αν δεν μπει σήμερα σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Ο Κοστίνια αναμένεται να παίξει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ για τη θέση του Ποντένσε προβάδισμα έχει ο Στρεφέτσα.

Στη μεσαία γραμμή, οι Μουζακίτης και Έσε αναμένεται να πάρουν θέση, ενώ οι Τσικίνιο, Ζέλσον και Ταρέμι είναι σίγουροι για την ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

